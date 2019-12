Élection de la plus belle volaille à Bourg-en-Bresse

C'est parti pour le concours annuel des Glorieuses de Bresse à Bourg-en-Bresse. Cette compétition existe depuis 1862 et décerne le titre de la plus belle volaille de la région. À cette occasion, les éleveurs exposent chapons, poulardes, dindes ou encore poulets. Intraitable, le jury scrute chaque détail à la recherche du produit parfait. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 décembre décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.