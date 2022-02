Élection présidentielle 2022 : duel à distance entre Éric Zemmour et Marine Le Pen

À Lille, Eric Zemmour est venu décliner pour la première fois son programme sur le pouvoir d'achat avec un constat : "Nous sommes le peuple le plus taxé au monde". Pour rendre l'argent aux Français comme il l'affirme, le candidat La Reconquête ressort le totem de Nicolas Sarkozy en 2007 : "travailler plus pour gagner plus". L'ancien journaliste drague ouvertement les électeurs de Valérie Pécresse. Aucune référence en revanche à sa rivale Marine Le Pen. Le meeting d'Éric Zemmour a été marqué par des comportements hostiles envers la presse. L'une de nos journalistes s'est fait cracher dessus. À 200 km de là à Reims, l'adversaire de la candidate du Rassemblement national ne s'appelle pas Éric Zemmour, mais Emmanuel Macron. "Emmanuel Macron n'est pas seulement méprisant, il est déprimant". Marine Le Pen revient à ses thèmes de prédilections comme le déclin de la France, la sécurité, l'immigration et le pouvoir d'achat. À deux mois du premier tour, deux stratégies semblent se dégager : la course au très grand meeting pour Éric Zemmour. Marine Le Pen, elle, ira voir les Français avec des bus qui vont sillonner le pays. TF1 | Reportage A. Etcheverry, M. Desmoulins, S. Bougriou, C. Cambier, M. Karmann, A. Chomy, L. Attal, S. Houillier, T. Gipet