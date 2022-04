Élection présidentielle 2022 : Macron-Le Pen, jusqu'à la dernière minute

Après une campagne axée sur la proximité, il fallait forcément finir par un marché, mais pas n'importe lequel. Marine Le Pen est en terrain conquis. Dans le Pas-de-Calais, elle a récolté presque 40% des voix au premier tour. À 48 heures du vote, l'ennemi numéro un, c'est l'abstention. "Si le peuple se déplace, il va voter, alors il obtiendra le changement qu'il espère. Et le choix, il est simple : c'est Macron ou la France ? Puisqu'il a voulu faire de cette élection un référendum. Et bien la question, elle est celle-là : Macron ou la France ?", a-t-elle martelé. Le rejet d'Emmanuel Macron, rien de tel pour mobiliser ses électeurs. Emmanuel Macron, lui, avait choisi la ruralité pour terminer et de préférence celle qui a voté pour lui. À Figeac dans le Lot, il est arrivé en tête au premier tour. Et quand malgré tout, quelques opposants s'invitent au balcon, le président en fait un argument électoral. Diaboliser son adversaire, mettre en doute sa crédibilité. Pour réveiller le front républicain, il faudra dramatiser l'enjeu. À chaque candidat, son référendum. "Le 24 avril, c'est un référendum pour ou contre l'écologie, pour ou contre l'Europe, pour ou contre la République, unie, laïque et moi, je suis pour", a-t-il déclaré. Près d'une heure de bain de foule pour finir. Dans cette dernière journée, mieux vaut laisser l'image d'un candidat à l'écoute. Même objectif pour Marine Le Pen. Après le marché, direction l'hôpital de Berck-sur-Mer. Un échange avec des soignants épuisés. Et un ultime clin d'œil aux électeurs de gauche, très attachés aux services publics. Sa campagne s'achève sur la plage, entourée de ses supporters. Ce vendredi, les deux candidats n'auront pris aucun risque. TF1 | Reportage L. Zajdela, E. Duboscq, Notre service politique