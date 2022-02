Élection présidentielle 2022 : qu'en pense Anne Hidalgo ?

Il y a quelques jours, Anne Hidalgo a qualifié la campagne présidentielle de vulgaire et d’écœurante de violence. Pourtant, on a toujours l’impression que ça a toujours existé. Pour elle, c’est les réseaux sociaux, cette accélération du temps et cette difficulté qu’ont les candidats à échanger sur leurs programmes. "On est happé par des commentaires qui ne sont pas la vraie vie de nos concitoyens et qui d’ailleurs les détournent beaucoup de la politique", explique la candidate. Par ailleurs, Anne Hidalgo croit aussi que le monde politique et médiatique est un monde particulièrement sexisme. "Je constate que les femmes engagées dans cette campagne sont souvent caricaturées ou moquées, sur des prises de parole, plus que sur le fonds", lance Anne Hidalgo. En 2017, Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste, a marqué les esprits avec son revenu universel. Quelle est la mesure de la campagne 2022 d’Anne Hidalgo ? "Je serais la candidate de l’avenir de nos enfants, et notamment ça passe par l’école", dit-elle.