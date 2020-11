Election présidentielle aux Etats-Unis : les meetings s'enchaînent

Aux Etats-Unis, à deux jours des élections, les meetings s'enchaînent à une vitesse effrénée pour les candidats. Notre correspondant Axel Monier a suivi Joe Biden. Pour la dernière ligne droite, la campagne de ce candidat a été marquée par la présence de Barack Obama. En effet, jamais un ancien président ne s'est autant investi dans une campagne électorale. Quant au contenu du discours de Joe Biden, il a surtout critiqué le bilan de Donald Trump sur la gestion de la crise sanitaire. Notre correspondante Amandine Atalaya, quant à elle, a suivi Donald Trump pour son meeting en Pennsylvanie. Les formes sont beaucoup plus traditionnelles, mais le discours du candidat consistait surtout à critiquer son adversaire Joe Biden. L'actuel locataire de la Maison Blanche doit encore réaliser quinze meetings avant l'élection. Il est à noter que Donald Trump n'a avancé aucune nouvelle proposition contrairement à sa campagne en 2016.