Élection présidentielle au Brésil : l'insécurité au coeur du scrutin

Le Brésil élira ce dimanche son nouveau président. Le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro est quasi assuré de remporter le scrutin, faisant du thème de l'insécurité le marqueur de la campagne. La violence et la criminalité explosent dans le pays. Sept homicides sont enregistrés chaque heure. Reportage à Rio de Janeiro. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.