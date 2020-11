Élections américaines : les votes par anticipation ont battu des records

Cette année, les litiges risquent d'être très nombreux avec des pratiques curieuses dans certains Etats américains. C'est notamment le cas à Philadelphie, bastion démocrate dans l'Etat de la Pennsylvanie, qui a voté républicain il y a quatre ans. Les derniers sondages y ont beau donné Joe Biden vainqueur sur Donald Trump, les Démocrates ne sont pas sereins. Pour eux, des électeurs rayés des listes, ce serait monnaie courante. Ce genre de manœuvre, il y en a dans certaines régions rurales, dirigées par les Républicains. Dans le très conservateur Comté de Pike, une New-yorkaise a été victime d'intimidation. Démocrate, elle a été empêchée de s'inscrire dans la liste électorale. Le comté est allé jusqu'à distribuer un tract, qui stipule que pour voter en Pennsylvanie, il faut un permis de conduire local ou bien payer ses taxes dans l'Etat. Puis vient la menace : détourner ces règles est passible de prison et d'une amende de 15 000 dollars. Sauf que ces règles sont fausses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/11/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er novembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.