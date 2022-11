Élections au Congrès : les "bébés" Trump

C'est l'une des nouvelles stars du parti républicain, J. D. Vance, en campagne pour un siège de sénateur dans l'Ohio. Devant un public exclusivement blanc, il détaille son programme : interdiction de l'avortement même en cas de viol ou d'inceste ou politique d'immigration ferme. Il a surtout obtenu un précieux sésame très important pour cet électorat trumpiste : le soutien de Donald Trump. Et comme son mentor, J. D. Vance déteste répondre aux questions des médias. En tout, pour ces élections de mi-mandats, Donald Trump soutient et parraine près de 250 candidats. Tous copient son style, ses idées évidemment et parfois aussi ses outrances. Kari Lake, par exemple, revendique son surnom "la Trump en jupon". En course pour le poste de gouverneur d'Arizona, elle fait partie des très nombreux candidats républicains qui continuent à ne pas reconnaître la victoire de Joe Biden en 2020. Preuve du glissement idéologique du parti républicain, Marjorie Taylor Green est une adepte des théories du complot et autrefois marginalisée. Elle est aujourd'hui l'une des figures centrales du parti. En effet, bon nombre des profils de ses candidats suscitent la polémique. Mark Finchem, proche d'une milice d'extrême droite, en fait partie. Il était présent à Washington le 6 janvier 2021, lors de l'invasion du Capitole. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, J. Asher