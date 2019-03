Élections européennes 2019 : le portrait de Manon Aubry, tête de liste de la France insoumise

Lorsqu'elle a commencé le water-polo en 2014, Manon Aubry était loin d'imaginer qu'elle entamerait une formation en politique. Cette dernière dispose d'un emploi du temps toujours bien rempli, mais elle continue l'entraînement et les matchs deux à trois fois par semaine. À 29 ans, la jeune femme a déjà une solide réputation dans les milieux associatifs et humanitaires. L'ancienne porte-parole de l'ONG Oxfam est même déjà reconnue pour son travail sur les inégalités et l'évasion fiscale. Une belle prise pour le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, à la traîne dans les sondages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.