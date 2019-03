Elections européennes : les candidats sont inconnus du grand public

Nathalie Loiseau, Manon Aubry, Jordan Bardella ou encore Ian Brossat, ces noms n'évoquent pas grands choses auprès du grand public. Et pourtant, ceux-ci se présentent comme têtes de liste aux élections européennes. "Ici, ce qui compte c'est plutôt le projet, pas la tête de liste", affirme une militante. Ces inconnus, ou presque, ont été investis par leurs partis politiques respectifs. Les leaders ne sont jamais bien loin pour les épauler. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.