Élections législatives : aux urnes citoyens !

Démontés tout juste il y a un mois et demi, les isoloirs sont de nouveau sur pied. Dans une salle municipale à Montgeron (Essonne), toutes les urnes et les bulletins des 18 bureaux de vote de la ville sont prêts. Comme l'explique Christian Ferrier, conseiller municipal et président du bureau de vote N°3. Dimanche, vous pourrez voter entre 08h et 18h, sauf dans certaines grandes villes où les bureaux de vote resteront ouverts jusqu'à 19h ou 20h. À Lyon, sur le quai du Rhône, des militants associatifs tentent de convaincre les abstentionnistes d'aller voter. 6 293 candidats sont en lice sur tout le territoire. Avec 44% de femmes, on se rapproche de la parité. Pour être élu dès le premier tour, il faut obtenir une majorité absolue, mais aussi atteindre au moins 25% des inscrits sur les listes électorales. Les deux candidats arrivés en tête sont automatiquement qualifiés pour le second tour. Mais il peut y avoir un match à trois, si un autre candidat obtient les voix de plus de 12,5 % des inscrits. Ces cas de figure devraient pourtant être peu nombreux compte tenu de l'abstention annoncée. Le deuxième tour aura lieu le dimanche 19 juin. TF1 | Reportage L. Attal, A. Gaudin, Q. Russell