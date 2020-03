Élections municipales : des mesures pour limiter coûte que coûte l’abstention

Suppression des rideaux dans les isoloirs, gels à l'entrée et à la sortie, un stylo pour chaque électeur... À quelques jours du premier tour des élections municipales, les mairies prennent toutes les précautions pour limiter les risques de contamination au coronavirus. Ils se sont préparés toute la semaine, car l'objectif est de rassurer les électeurs.