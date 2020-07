Élections municipales : Michèle Rubirola fait basculer Marseille à gauche

Marseille est entrée dans une nouvelle ère ce samedi après-midi. Michèle Rubirola était élue maire de la ville après moult tractations. La tête de liste du Printemps marseillais devient la première femme à occuper ce poste dans la cité phocéenne. Elle met ainsi fin à 25 ans de règne de Jean-Claude Gaudin et de la droite. Retour sur une journée aussi incertaine et mouvementée que la campagne municipale avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.