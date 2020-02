Élections municipales : une ancienne Gilet jaune en campagne à Louviers dans l'Eure

Ingrid Levavasseur était l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, cette aide-soignante et mère célibataire a tombé l'uniforme qui l'a fait connaître, mais n'en reste pas moins engagée. Elle s'élance dans les élections municipales à Louviers dans l'Eure (Normandie), une manière pour elle de continuer le combat dans les urnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.