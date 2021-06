Elections Régionales 2021 - 2ème tour

Une émission spéciale proposée par la Direction de l’InformationPrésentée par Anne-Claire Coudray et Gilles BouleauAvec Adrien Gindre, chef du service politique de TF1/LCIEt Frédéric Dabi du groupe IFOP-Fiducial Réalisée par Franck ChaudemancheA 19h45 - Taux de participation et grands enjeuxSur le plateau de TF1, Anne-Claire COUDRAY, Gilles BOULEAU et Adrien GINDRE, chef du service politique donneront dès 19h45 l'estimation de la participation des Français à ce second tour des élections régionales.A 20h00 - Estimation des résultatsDès 20h00, Anne-Claire COUDRAY et Gilles BOULEAU dévoileront une première estimation des résultats, ainsi que le rapport de force des partis et mouvements politiques en présence. Seront proposées des estimations de résultats à l’échelle nationale puis dans plusieurs régions. Ces résultats et les différents enjeux seront présentés grâce à un dispositif novateur, avec pour objectif d'être rapide et complet pour chacune des régions, au plus près des attentes des Français.Anne-Claire COUDRAY et Gilles BOULEAU accueilleront leurs invités, principaux responsables de la vie politique française, en plateau et en duplex, pour débattre, analyser et décrypter les enjeux de ce second tour du scrutin, en tirer un premier bilan, et donner aux téléspectateurs toutes les clés de compréhension.Des envoyés spéciaux de la rédaction interviendront en direct, et à tout moment au cours de cette soirée électorale.