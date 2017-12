Élections territoriales en Corse : la coalition nationaliste remporte le scrutin

Les Corses étaient à nouveau appelés aux urnes, ce dimanche 10 décembre, pour élire l'Assemblée unique. Une nouvelle instance qui remplacera les deux départements et la région. Après la victoire lors du premier tour, la liste commune des indépendantistes et des nationalistes a remporté ce scrutin. La coalition a obtenu 56,5% des suffrages exprimés au second tour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.