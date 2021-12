Electricité : comment le gouvernement veut éviter une hausse des prix

Vous êtes nombreux à avoir découvert une mauvaise surprise sur vos dernières factures d'électricité. “Je payais 25 euros par mois et là, je passe à 36”. “Avant c’était 40, 45 euros, maintenant, c'est monté à 80, 90 euros”. Avec la reprise économique, le prix des énergies augmente considérablement. Le coût de l'électricité va connaître une hausse de 20% d'ici le mois de février. Une augmentation brutale en pleine période électorale que le gouvernement souhaite éviter. Sa solution : bloquer la hausse des tarifs réglementés à 4%. Prenons l'exemple d'un foyer dont la facture s'élève aujourd'hui à 85 euros par mois. Sa consommation d'électricité aurait pu atteindre 100 euros en mars. Avec le blocage, le montant sera limité à 88,40 euros. Ce bouclier tarifaire est prévu pour durer jusqu'en août. De quoi soulager les portefeuilles momentanément. “On peut imaginer qu'à court terme, en août 2022, les prix redescendent un petit peu par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. En revanche, dans de quelle ampleur va être cette baisse ? Est-ce qu'elle va être vraiment effective et pour combien de temps ? Personne n'est capable de savoir”, explique Jérémie Haddad, expert en énergies. La mesure devrait coûter près de 8 milliards d'euros à l'État. Un rattrapage est d'ores et déjà prévu. Il s'appuiera sur une hausse graduelle des tarifs en 2023. TF1 | Reportage L. Kebdani, C. Souhaut, L. Palmer, S. Fortin, P. Cristina, F. Jolfre