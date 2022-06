Électricité, gaz, carburants : le cri d'alarme des géants de l'énergie

D'ordinaire, ils sont concurrents. Mais dimanche matin, les patrons des trois géants français de l'énergie, EDF, TotalEnergies et Engie prennent la plume ensemble. Ils appellent les Français à "limiter immédiatement les consommations énergétiques, électriques, gazières et de produits pétroliers". Pour Sophie Méritet, économiste à l'université Paris Dauphine-PSL, "le risque d'approvisionnement, il est déjà là. C'est pour éviter la pénurie, la flambée des prix que nous pouvons avoir dès cet automne". Selon la gravité du texte, le risque de pénurie est bien présent. Leurs fournisseurs ont de plus en plus mal à s'approvisionner. La Russie ne livre plus de gaz ni de pétole, notre parc nucléaire est ralenti, pas des opérations de maintenance, seule solution alors pour les Français : moins consommer. Des consommateurs à qui on demande de ne pas gaspiller, cela rappelle quelque chose. Il y a plus de 40 ans, en pleine crise pétrolière, par souci d'économie, les programmes télé s'arrêtent à 23 heures. Les vitrines s'éteignent. La vitesse est abaissée à 120 km/h sur l'autoroute. En 2022, la chasse au gaspi est-elle relancée ? L'autre solution, difficile à mettre en place, est de produire plus d'énergie. Ainsi, l’État souhaite remettre en marche la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle. Fermée en mars dernier car trop polluante, la centrale devrait donc ouvrir en fin d'année. Produire plus, consommer moins, l'objectif est d'éviter la pénurie le temps notamment pour les professionnels de trouver des alternatives au pétrole et au gaz russe. TF1 | Reportage M. Poissonnet, C. Chevreton, C. Eckersley