Electricité : la flambée évitée pour les commerçants

Pour préparer et conserver du pain et des viennoiseries, Ludovic Grimont fait tourner ses machines à plein régime. Comme un million et demi d'artisans, il est au tarif réglementé. Le 1er février, la hausse de sa facture l'électricité sera contenue à 4% au lieu de 35. Bonne nouvelle pour ses clients, il n'augmentera pas ses prix. Un soulagement, car ces derniers mois, il a aussi dû faire face à la flambée des coûts des matières premières. En revanche, dans cette série, c'est une tout autre histoire. Si sa facture a littéralement explosé, c'est parce que les grandes entreprises comme la sienne n'ont pas accès au tarif réglementé. Il achète donc son électricité au prix du marché. Depuis un an, il a été multiplié par six. Pour limiter la casse, il a choisi une méthode inattendue : louer un groupe électrogène au fioul. Alors que le prix du fioul augmente lui aussi, cela lui coûtera tout de même deux fois moins cher. Il espère ainsi tenir jusqu'à une baisse du tarif de l'électricité. T F1 | Reportage A. Barth, W. Wullemn, X. Thoby