Électricité : l'appel à consommer moins pour soulager le réseau

Face à la vague de froid, vous êtes nombreux à avoir eu le même réflexe. "On a rallumé le chauffage", explique un passant. Cette baisse des températures se poursuit. Météo-France prévoit ce lundi matin une température de moins six degrés à Nancy, moins cinq degrés à Bourges ou encore moins quatre degrés à Auch. Selon le gestionnaire du réseau électrique, notre consommation pourrait atteindre 73 000 mégawattheures vers neuf heures ce lundi. Mais seulement 65 000 mégawattheures seraient produits au même moment. Pour éviter les coupures d'électricité, le gestionnaire du réseau appelle aussi les Français à moins consommer entre sept heures et dix heures ce lundi matin. Certains ont déjà leurs propres astuces pour limiter leurs consommations. "Je coupe pour éviter la consommation la nuit des choses qui ne servent à rien. Ça, je l'ai fait", lance un passant. Dernière recommandation, faites tourner votre lave-linge ou votre lave-vaisselle ce dimanche plutôt que lundi. Et lorsque cela est possible, privilégiez le mode économique de vos machines. TF1 | Reportage L. Deschateaux, P. Corrieu, A. Poupon