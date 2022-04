Électricité : pourquoi le Nord consomme-t-il moins que le Sud ?

Chez ce retraité, tout fonctionne à l’électricité. Résultat, sa facture ne cesse d’augmenter. Cette année 2022, sa facture risque de doubler passant de 500 euros à plus de 1 000 euros. Et bien sûr, le chauffage consomme le plus mais surtout la climatisation. Chauffer en hiver, rafraîchir en été. En conséquence, les habitants qui consomment le plus se trouvent dans le Sud de la France et sur la côte Ouest. L’autre explication, selon Alexis Beaumont, fondateur de Upenergie.com : “Au Nord, il y a beaucoup moins d’équipements électriques, plus de chaudières au fuel. Effectivement, on consomme moins d’électricité. Ce qui ne veut pas dire du tout qu’on se chauffe moins. Ça veut simplement dire qu’on se chauffe différemment”. L’explication tient aussi à la taille des habitations dans certaines régions. Plus de pièces, plus d’énergie et souvent un manque d’isolation. Le déploiement des pompes à chaleur et des panneaux solaires est une des solutions. Selon les dernières données, cela aurait déjà permis de réduire la hausse des consommations électriques dans le Sud de la France. T F1 | Reportage M. Stiti, C. Gerbelot, H. P. Amar