Électricité : quels scénarios pour l'hiver ?

En novembre et décembre, pas d'inquiétude, vous n'aurez pas de coupure de courant. Le réseau de transport de l'électricité (RTE) se veut rassurant. Le scénario numéro un est le plus optimiste. Avec un hiver doux, les risques sont maîtrisés. Mais des questions se posent aujourd'hui sur le mois de janvier, car EDF ne devrait fournir que 40 GW au lieu de 50 GW l'an dernier. En cas de grand froid, faut-il s'inquiéter ? Le deuxième scénario évoque un hiver sous tension dès janvier : pas de black-out, mais des coupures ciblées. Le risque est accru entre 8h-13h, et 18h-20h pour les particuliers. Si la situation se dégrade, ira-t-on vers le troisième scénario, le plus pessimiste ? S'il fait vraiment très froid, qu'il y a des pénuries de gaz en Europe, et qu'EDF a du retard dans la réouverture des réacteurs nucléaires à l'arrêt, alors, on peut s'attendre au pire. Les industries les plus énergivores pourraient être mises à l'arrêt. Les particuliers, eux, seront informés via le dispositif "Ecowatt" déclenché en alerte rouge. TF1 | Reportage E. Despatureaux, H. Dreyfus