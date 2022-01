Électricité : s’unir pour payer moins cher

Aldo Blengino fait poser quatorze panneaux photovoltaïques chez lui. L'installation fait partie d'un programme innovant : la mise en commun de la production d'électricité. "Comme ça, on devient indépendant. On ne s'embête plus avec le fournisseur", se réjouit ce membre de la communauté énergétique renouvelable de Magliano Alpi à Piémont en Italie. Grâce à une subvention, il ne paie que la moitié de l'installation, soit 4 500 euros. L'électricité qu'il ne consomme pas instantanément est redistribuée dans la communauté énergétique. Elle s'ajoute aux autres installations souhaitées par le maire de Magliano Alpi, Marco Bailo. "On a ici des panneaux d'une puissance de 20 kW. Il y a une hausse importante du coût de l'électricité ici. On doit réagir. Nous n'avons pas les centrales nucléaires comme en France", précise-t-il. À condition qu'il brille, le soleil alimente les panneaux qui recouvrent les toits du stade municipal ou de la mairie. L'énergie produite fournit gratuitement un peu moins de 100 foyers, dont celui de Marylène. Ses factures n'ont fait que grimper, plus 39 euros ces deux derniers mois. La prochaine fois, elle paiera moins cher. À Naples, 166 panneaux photovoltaïques sont dédiés à alimenter les foyers les plus pauvres. Maria Theresa dirige une association écologiste. Elle donne ses conseils pour booster l'utilisation d'énergies vertes. Comme Rita, une quarantaine de foyers se partagent ce réseau. D'ici 2030, l'Italie compte multiplier sa capacité d'énergie solaire par deux et demie. TF1 | Reportage T. Malandrin, L. Malnoy, L. Pensa