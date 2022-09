Électrique / essence : le match des pleins

Depuis deux ans et demi, c'est dans son garage que Frank Charton, utilisateur d'une voiture électrique, fait le plein de son kilowatt. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à avoir remplacé le litre de carburant, par le kilowatt-heure. Avec une charge complète, Fred peut parcourir entre 400 et 500 kilomètres. Question simple ? Combien lui coûte son plein, plutôt sa charge ? À peu près 2,80 euros pour 100 kilomètres. Comparons avec le litre du diesel, avec une consommation moyenne de cinq litres. Cela vous coûtera 9,15 euros pour 100 kilomètres. C'est effectivement trois fois plus cher. Cet argument a séduit Edith Mack, qui a sauté le pas en début de l'année 2022. Pour cette nouvelle utilisatrice, la crise actuelle de l'énergie est évidemment une source d'interrogation. Aujourd'hui, le différentiel joue clairement en faveur du kilowatt. Et le calcul est confirmé chez ce concessionnaire. Une voiture vendue sur deux est hybride ou électrique. C'est du jamais vu. Ces clients viennent essayer leur nouvelle acquisition. Crise d'énergie ou pas, Elias Ahammad, leur conseiller commercial, met toujours en avant le prix du kilomètre parcouru. Moins chères à l'usage, ces véhicules restent toujours plus chers à l'achat. Malgré cela, la vente de véhicules électriques continue de progresser. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre