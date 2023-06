Électrique et hydrogène : l’avenir de l’aviation

Pour l’objectif zéro émission, bonne nouvelle, nous ne partons pas d’une page blanche. Le projet Velis Electro est déjà une réalité. Dans cet appareil de 430 kg, montré en image, 150 kg sont destinés au stockage de l’électricité. Fabriqué par un constructeur slovène porté par la DGAC, l’aviation civile française, l'avion forme les pilotes en Aéro-club, avec déjà une centaine d’appareils dans le monde. Il nous emmène des Yvelines au Bourget en Seine-Saint-Denis par 60 décibels. C’est à peine le bruit du lave-linge en mode essorage. Mais avec un peu plus d’une heure d’autonomie pour deux occupants, ça fait juste, il faut voir plus gros. Près de Toulouse, Aura Aero, qui fabrique des avions de voltige, planche sur son propre modèle électrique de 19 places, promis pour 2028. L’entreprise revendique un intérêt pour plusieurs centaines d'exemplaires de la part de compagnies préoccupées par leur image de pollueur et pressé d’ouvrir de nouvelles liaisons de proximité. Pour les vols courts ou moyens courriers, les batteries restent décidément un casse-tête à cause de leur poids. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Santicchi, T. Valtat, B. Poizeuil