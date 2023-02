Électrique et silencieuse : la motoneige bleu-blanc-rouge

Le seul son perceptible avec les Moon Bikes est le crissement de la neige. Après un an et demi de production, la start-up a déjà vendu mille de ces engins dans 23 pays. À Annecy (Haute-Savoie), on poursuit le développement de cette hybride, en partie scooter de neige et vélo. Un employé était à l’origine du projet et maintenant, ils sont 35 à continuer. Celui qui a tout déclenché vit désormais dans le Colorado (États-Unis). Après la pétrolette, place au Moon Bikes. En quittant son job prometteur dans l’aéronautique, le jeune ingénieur Savoyards a réussi son pari. Le Moon Bikes peut aller à une vitesse de pointe de 42 km/h, avec ses 87 kilos, il a jusqu’à trois heures d’autonomie. Le véhicule commence à se répandre à la location en station. Le premier secret de la machine est la simplicité. Pour une motoneige classique, il faut 2000 pièces en moyenne alors qu’avec le Moon Bikes, on en compte seulement 200. Le deuxième secret, c’est la proximité, 70 % des éléments sont fabriqués au pays. Le cadre vient de la Haute-Loire, la chenille est peaufinée dans la vallée de l’Arve (Haute-Savoie). Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Santicchi, T. Marquez