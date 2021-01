Électroménager : la valse des étiquettes

Pour Mehdi, c'est encore Noël après l'heure. Il vient de recevoir son réfrigérateur flambant neuf. Mais l'excitation laisse place rapidement à la surprise. "J'avais acheté avec la norme A++, pour moi, qui est beaucoup plus économique. Et là, quand je déballe, je me rends compte qu'en fin de compte, c'est un E". Ce consommateur se retrouve avec deux étiquettes énergétiques différentes car la réglementation européenne vient de changer. Dès le 1er mars 2021, fini les A+++ ou A++. Créée il y a 25 ans, cette classification est devenue obsolète. La nouvelle étiquette se veut plus lisible. Avoir de se voir attribuer une note énergétique, une machine est minutieusement testée en laboratoire : consommation d'eau, d'électricité, performance, tout y passe. Moins l'appareil est gourmand en énergie, plus il a de chance d'obtenir une bonne note. De quoi pousser les fabricants à innover. Les réfrigérateurs d'aujourd'hui permettent 75% d'économie d'électricité par rapport au vieux modèle. D'ici dix ans, ce nouveau barème devrait permettre d'économiser 46 millions de tonnes de CO2, l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité du Danemark.