Électroménager : les appareils toujours plus économes

“La promesse de plats gourmands, mais pas en énergie”, tel est l’argument numéro un pour vendre un four dernière génération. Il doit sa faible consommation en électricité grâce à sa cuisson par onde électromagnétique. C’est aussi plus rapide. Réduire sa consommation d’eau et d'électricité, c’est ce que mettent en avant les industriels dans le salon de l'électronique à Berlin. Un lave-linge promet un lavage à quinze degrés aussi efficace qu’à 40, grâce à une technologie transformant l’eau en mousse. Ce lave-linge est au prix de 600 euros. Face à la flambée des prix de l'énergie, les clients sont séduits. "Nos factures d’électricité sont de plus en plus élevées. Alors, c’est une vraie préoccupation pour nous les consommateurs", explique l’un d’eux. Et les industriels l’ont bien compris. Les nouveaux appareils plus écologiques se multiplient. De l'intelligence artificielle pour laver, cuisiner et bien sûr se chauffer. Le chauffage reste la plus grosse dépense énergétique des Français, soit 60% de la facture d'électricité en moyenne. TF1 | Reportage S. Chevallereau, M. Pannetrat