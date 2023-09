Électroménager : l'offensive des marques chinoises

Pour acheter votre réfrigérateur, votre télé ou votre lave-linge, bon courage pour vous retrouver au milieu de toutes ces marques. Il y a les traditionnels, bien connues, et puis celles arrivées plus récemment en Europe comme ces fabricants chinois. Pour se faire un nom en Europe, plusieurs marques chinoises sont à l’offensive. L’an dernier, Haier disait avoir conquis 8% du marché européen de l'électroménager. Son compatriote Hisense revendiquait 10% de part de marché dans l’Hexagone pour ses réfrigérateurs XXL. Ces fabricants se positionnent souvent sur le milieu de gamme et misent sur le rapport qualité-prix. Ce réfrigérateur, par exemple, coûte environ 200 euros moins cher que son voisin d’une marque connue. Mais la qualité est-elle vraiment au rendez-vous ? Pour ce comparateur en ligne, ces marques chinoises proposent des technologies de plus en plus fiables. Qu’en est-il de la durée de vie de ces produits ? Les spécialistes disent n’avoir pas encore assez de recul pour se prononcer. Mais une chose est sûre, ces marques ont de l’ambition. TF1 | Reportage B. Augey, C. David