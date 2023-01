Électroménager : réparer est-il rentable ?

C'est une visite que Jean-René attend avec impatience. Cela fait un mois que son lave-linge est en panne. Pourtant, il n'est pas question de le remplacer. Il compte tout simplement le réparer. Pour ce type d'opération, entre le déplacement et la main-d'œuvre, comptez 200 euros. Alors qu'un lave-linge neuf de la même gamme coûte 800 euros. Pour le gros électroménager, ci-après la règle des professionnels. Si l'appareil a moins de dix ans, mieux vaut privilégier la réparation. S'il a plus de dix ans, vous pouvez songer à le remplacer. Aujourd'hui, vous préférez faire durer vos objets. Les industriels le savent et s'y adaptent. Cet atelier de réparation en témoigne. Il a été construit par une grande marque de distribution, il y a quelques mois, pour faire face à la demande. Dans cette usine, 2 000 produits en panne atterrissent chaque semaine. Réparer les appareils défectueux est une option, mais parfois, il est préférable d'en acheter un neuf. Mais si vous tenez vraiment à vos objets, vous pouvez vous mettre, vous-même, au bricolage. C'est notamment le cas dans cet atelier solidaire de Seine-Saint-Denis. Un responsable bénévole vous apprend à réparer tout type d'appareil. Dans notre pays, deux objets sur trois mis en décharge peuvent pourtant être réparés. TF1 | Reportage G. Bertrand, M. Ramaugé