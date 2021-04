Électroménagers : le succès des modèles réduits ?

Dans son nouveau studio encore en travaux, pas question pour un salarié de perdre le moindre centimètre. En télétravail depuis le début de la crise, il va passer des journées entières dans sa cuisine. Alors pour gagner de l'espace, il a acheté les meubles et les appareils électroménagers les plus petits possible. "Même dans un petit espace, on a besoin de sentir qu'on peut faire quelques pas, sans être tout de suite contre un meuble, contre un mur", explique-t-il. Il n'est pas le seul à avoir fait ce choix. Les appareils miniatures ont investi tous les rayons : lave-vaisselle pour deux personnes, mini cave à vin, mini congélateur... Les ventes se sont multipliées en 2020, plus 18% par exemple pour un mini four. "Il y a une dizaine d'années, il y en avait beaucoup moins au rayon. On peut diviser deux", précise Jean-Luc Beyer, directeur de magasin Boulanger Le Mans. Mini four, mini lave-vaisselle... Tous ces produits ont beau être deux à trois fois plus petits que leur version classique, cela ne veut pas dire pour autant qu'ils sont deux à trois fois moins cher. "À l'intérieur, vous avez justement les mêmes pièces, la même puissance, les mêmes performances. Donc, oui, le prix peut-être équivalent", explique Sidonie, vendeuse.