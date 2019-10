"Elephant man" : Béatrice Dalle et JoeyStarr s'emparent du mythe au théâtre

L'adaptation théâtrale du film "Elephant man" de David Lynch promet d'en mettre plein la vue. A l'affiche de cette pièce : Béatrice Dalle et JoeyStarr, un couple à la hauteur du défi. On y découvre l'histoire de John Merrick, un homme difforme qui est vécu comme une bête de foire à la fin du XIXe siècle. Les deux acteurs nous racontent leur expérience sur scène. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.