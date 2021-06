Éléphants de Chine : la fin de l’équipée sauvage

Depuis six jours, l’odyssée du troupeau de 14 éléphants d’Asie semble avoir pris fin dans la forêt de Yuxi à 500 km de la réserve naturelle de laquelle ils se sont échappés, il y a un peu plus d’un an. Un très long périple à travers le sud-ouest de la Chine et un itinéraire peu commun. En effet, ils étaient passés par les routes, les villes et parfois les maisons. Laissant derrière eux des hectares de champs ravagés, pour un montant d’un million d’euros de dégâts. L’éléphant d’Asie étant une espèce protégée en Chine, le troupeau a progressé sans être inquiété, mais sous étroite surveillance. Une migration sans précédent qui offre aux scientifiques une occasion unique d’observer ces animaux sauvages. Les chercheurs émettent l’hypothèse d’un manque de nourriture dans la réserve d’origine des éléphants pour expliquer cette migration. Aujourd’hui, dans leur nouvel habitat où les champs de maïs et de canne à sucre sont très présents, les éléphants n’ont pas seulement trouvé un nouveau garde-manger. Ils ont aussi une nouvelle aire de jeu. Plus de détails dans le vidéo en tête de cet article.