Élevage intensif : la ferme aux 8000 cochons en Espagne

Le gigantisme façon ibérique avec un terrain de 58 000 mètres carrés pour élever 8 000 cochons. C’est cinq fois plus que dans les plus grandes exploitations françaises. Les animaux ne verront jamais la lumière du jour. Pourtant, Raquel Condé, la gérante de l'exploitation Nuestra Señora del Pilar assure que leur bien-être est respecté. "Nous remplissons toutes les normes. Ce sont des animaux bien traités", a-t-elle déclaré. En Espagne, il en existe plus de 2 000 exploitations comme celle-ci. Un modèle largement contesté par les défenseurs des animaux mais aussi, un important pourvoyeur de viandes bon marché et d'emplois. Vingt personnes y travaillent à temps plein. Grâce à ces macro-fermes, l'Espagne est devenue le premier producteur européen de porc. En 2021, 58 millions de cochons ont été abattus. Le principal problème de cette production de masse est le lisier riche en nitrate qui s'accumule dans les fosses. Les agriculteurs peuvent s'en servir comme engrais mais les quantités sont-elles, qu'une partie s'infiltre dans et pollue les nappes phréatiques. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage J. Garrel, A. Exposito, L. Caboche