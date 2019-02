Élevage : l'usage des antibiotiques chute de 39%

L'usage des antibiotiques a chuté de 39% ces cinq dernières années dans l'Hexagone. C'est une tendance que suivent les éleveurs pour la santé du consommateur. La surconsommation de viande traitée aux antibiotiques favorise chez l'humain ce qu'on appelle une "antibiorésistance". Les éleveurs peuvent donc remplacer ces molécules par des algues, mais beaucoup plus souvent par des huiles essentielles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.