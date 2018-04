Élevage : une nouvelle carrière pour les poules vieillissantes

Nous sommes les premiers producteurs d'oeufs au monde, pourtant nous sommes bien peu reconnaissants envers nos poules. Elles atteignent très vite l'âge de la retraite, au vu des critères industriels. Des éleveurs d'un nouveau genre ont donc décidé d'offrir une seconde carrière aux poules retraitées. À terme, l'idée est de créer un modèle économique pour des élevages où les poules vieillissantes ne seront plus sacrifiées sur l'autel de la rentabilité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.