Les éleveurs français redécouvrent la vache sans cornes

Abandonnées par les éleveurs français sous l'ère napoléonienne, les vaches sans cornes font leur grand retour. Elles sont de plus en plus convoitées tant au niveau national qu'à l'international. A Clermont-Ferrand, les paysans ont fait le choix de n'élever que ce type de bovin dans leur cheptel. Ils redécouvrent cette race 100% naturelle ainsi que ses nombreux avantages. Ne citant que la sécurité des éleveurs ou encore des coûts d'installation moindres. Mais aussi, une viande plus présentable et meilleure à la consommation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.