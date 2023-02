Éleveurs : l'heure de la relève

Dans l'Aveyron, la moitié des agriculteurs ont plus de 50 ans. Cela veut dire que dans dix ans, ils seront à la retraite. La question de la transmission est donc cruciale. Il faut des jeunes motivés pour reprendre les fermes, et notamment des hors cadres, des jeunes, comme Marie, qui ne sont pas fils ou filles d’agriculteur. Elle avait même envisagé une carrière de magistrate avant de devenir éleveuse de brebis. Son élevage est rentable. Elle gagne en moyenne 2 000 par mois, notamment parce qu’elle est protégée par l'appellation Roquefort qui lui achète tout son lait à bon prix. Un troupeau comme le sien, c’est un investissement à plusieurs centaines de milliers d'euros. Marie arrache petit à petit les parts de Michel, l’ancien propriétaire, devenu son salarié. Le troisième défi de Marie, c’est d’avoir une vie en dehors du travail. Et pour cela, elle a posé ses conditions, finir la traite du soir avant 20 heures par exemple. Michel et Marie ont eu la chance de s’être trouvés. En France, une crise de vocation affecte, notamment, le secteur des vaches à viande. En six ans, la France a perdu 800 000 vaches, 10% du cheptel national, faute d’éleveur. TF1 | Reportage J. de Francqueville, A. Ponsar