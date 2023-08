Élisa Tovati : la Côte Fleurie, son havre de paix

Tous ses souvenirs d’enfance sont ici, sur la Côte Fleurie, en Normandie. Les vaches ont été son premier public, quand elle poussait la chansonnette sur les chemins de campagne. "On est dans mon coin de paradis, sur des routes où j’ai marché toute mon enfance, fait du vélo, où j’ai grandi, où j’ai bien poussé", confie-t-elle. Dans le petit village, Élisa a ses habitudes. Les commerçants la connaissent depuis longtemps, surtout au salon de coiffure. Puis, le confinement est arrivé. Élisa s’est alors réfugiée à Honfleur. Elle tombe amoureuse de ce port de pêche, avec ses mouettes, ses ardoises et ses petites maisons de pêcheurs. Au fil des jours, recluse dans ce village alors déserté par les touristes, elle en découvre tous les trésors : l’église tout en bois, le Vieux Bassin, etc. Prendre le temps de flâner sur les quais, refaire le monde avec son papa devant une boisson… pour Élisa, ici, "c’est ça la vie". Et la balade d’Élisa s’achève sur la plage méconnue d’Honfleur : la plage du Butin. C’est là où elle compose, et surtout là où elle chante, face à l’estuaire de la Seine, son havre de paix. TF1 | Reportage M.L. Bonnemain, R. Roiné