Élisabeth Borne reste à Matignon : une semaine pour trouver des alliés

Il y avait urgence à éclaircir deux points précis pour Emmanuel Macron. Dans une interview à l'Agence France Presse, réalisée dans le plus grand secret samedi à l'Élysée, le président de la République annonce maintenir sa Première ministre Élisabeth Borne à son poste. Ces derniers jours, certains pariaient sur un départ. Et les critiques se montraient parfois acerbes. Emmanuel Macron, lui-même, dans son allocution de mercredi soir, ne prononce pas une seule fois son nom en huit minutes. Le couple exécutif s'est vu samedi à l'Élysée. L'a-t-elle convaincu de rester ? En tout cas, Élisabeth Borne n'a jamais voulu paraître en sursis. Mais certains conseillers justifient son maintien un peu autrement. Une autre question se pose désormais. Qui seront les ministres présents sur la photo de famille autour du couple exécutif ? Les contours se précisent, avec un appel à un accord de gouvernement. Mais cette main tendue du Président a ses limites. Il exclut La France insoumise et le Rassemblement national. Quant à l'ouverture à des personnalités venues d'autres oppositions, c'est loin d'être gagné. Pourtant, toute la semaine dernière, Emmanuel Macron a consulté les chefs des partis à l'Élysée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1| Reportage M. Chantrait, É. Dubosc