Élisabeth Borne veut rassurer avant la rentrée

Parce que les prix de l'énergie grimpent, et que les Français sont inquiets après les propos présidentiels sur la "fin de l'abondance", la Première ministre, Élisabeth Borne, rassure : "Nous n'allons pas laisser les prix de l'énergie exploser". Le bouclier tarifaire mis en place jusqu'à la fin 2022 sera donc prolongé. Et le système des chèques énergies sera reconduit l'an prochain, même si l'on ne connaît pas encore les modalités. Ceci pour permettre aux plus modestes de payer leurs factures de gaz ou d'électricité. L'objectif, c'est d'amortir les hausses, accompagner les Français les plus fragiles, mais aussi aider les collectivités. Pour cela, un fonds vert sera créé, soit 1,5 milliard d'euros pour aider les villes à devenir plus écologiques. Ce fonds servira, entre autres, à la rénovation des bâtiments publics, devenus passoires thermiques, à l'exemple des écoles. La Première ministre ajoute aussi concernant les entreprises : "Je ne ferme pas la porte à taxer les superprofits". Même si c'est pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, Élisabeth Borne demande d'abord aux patrons d'utiliser les mesures existantes, comme le triplement de la prime Macron. TF1 | Reportage I. Marie