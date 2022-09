Elizabeth II : la diplomatie par les robes

Tirée à quatre épingles comme à son habitude, la Reine a attendu avoir 91 ans pour assister à son premier défilé, celui d'un couturier britannique Richard Quinn. La sortie était organisée par Angela Kelly, la styliste de sa majesté qui a contribué à façonner sa garde-robe. Des chapeaux "so british", toujours assortis à ses tenues. Des couleurs vives, osées même, qui lui vaudront le surnom de "Rainbow Queen" (La Reine Arc-en-ciel). Plus qu'une coquetterie, il s'agit d'une attention à ses sujets qui peuvent ainsi la repérer de loin sans difficulté. Ces couleurs cachent, elles aussi parfois, des messages symboliques. Les tenues de la Reine ont en tout cas le chic pour alimenter les conversations. En 1994, son rose fuchsia au côté du président François Mitterrand alors qu'ils coupent ensemble le ruban du tunnel sous la Manche est perçu comme un signe d'amitié pour le leader du parti à la rose. C'était le même clin d'œil amical en 2011 à Dublin. Pour sa première visite depuis l'indépendance de l'île, elle rayonne dans un vert éclatant, l'une des couleurs de la nation irlandaise. Sa fonction honorifique lui octroie un pouvoir diplomatique dont elle sait user avec subtilité. Tout de rose pâle vêtu aux Jeux olympiques de 2012, pour éviter le favoritisme, la souveraine a choisi une couleur qui n'appartient à aucun drapeau des pays participants. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Auberger, C. Magne