Elizabeth II : l'Angleterre retrouve sa reine

Devant leur écran, les Britanniques attendent l'événement avec impatience, car depuis son hospitalisation en octobre, la reine n'avait pris la parole que sur les réseaux sociaux. "Elle était déjà âgée quand je suis né. Tout le monde se fait du souci pour elle, même si on sait qu'elle est très forte. J'espère qu'elle vivra encore quelques années", dit sir Peter Donnelly, citoyen britannique. Un discours très attendu emprunte dès les premiers mots d'un ton très personnel cette année. "Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année, je comprends particulièrement pourquoi", évoque la reine. Avec tendresse, la reine évoque le décès de son époux le prince Philip, le 2 avril dernier. "Bien qu'il me manque et manque à ma famille, je sais qu'il voudrait que nous profitions de Noël. Alors que le covid, une fois de plus, ne nous permet pas de fêter Noël comme nous le voudrions. Nous pouvons malgré tout profiter de certaines heureuses traditions". Pour son premier Noël sans son époux depuis 65 ans, la reine a voulu lui rendre hommage en portant la même broche que sa lune de miel. Une attention qui suscite la compassion des Britanniques. "Elle ressent la même chose que ceux qui ont perdu des proches, des membres de leurs familles, à cause de la pandémie", dit une Londonienne. Malgré une année difficile, marquée également par les tensions avec son petit-fils Harry et son épouse Meghan Markle, The Queen a souhaité clore son discours comme à son habitude par une touche d'optimisme en évoquant son jubilé de platine et les 70 ans de son accession au trône, célébrée au printemps prochain. TF1 | Reportage A. Basar