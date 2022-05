Elizabeth II : le business de sa majesté

Au cœur de Londres, près de 1,5km de boutiques, de restaurants et de bureaux. Mais là, vous vous demandez le rapport avec la reine. Ici, comme dans toutes les rues de Londres, tous les immeubles et les locaux rapportent beaucoup d'argent à la famille royale. Il est à préciser que la reine n'est pas propriétaire, mais c'est la couronne. Comme dans le quartier luxueux de Kensington, tous paient des loyers sur lesquels Elizabeth II touche un pourcentage confortable. Et il n'y a pas que l'immobilier. Elle touche aussi un pourcentage sur l'activité du parc éolien en mer, de 17 centres commerciaux, et même d'un hippodrome. Au total, cette taxe royale rapporte 100 millions d'euros par an, c'est pour l'argent public. Mais la reine perçoit aussi des revenus sur les biens qu'elle possède. C'est le cas du duché de Lancaster et ses milliers d'hectares agricoles, 20 millions par an. Les monuments associés à la reine font partie des sites les plus visités. La tour de Londres où sont conservés les joyaux de la couronne, le lieu de son sacre à l'abbaye de Westminster. Le tourisme royal rapporte 500 millions d'euros par an. Comme ici, dans les écuries de Buckingham, la vie de la monarque fascine bien au-delà du Royaume-Uni. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage J. Cressens, F. Moncelle