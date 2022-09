Elizabeth II : le dernier voyage d'une reine

La dépouille d'Elizabeth II entre dans la résidence officielle des monarques britanniques en Ecosse. Une garde d'honneur du régiment royal accueille le cercueil pour la nuit. Une étape d'un protocole minutieux pour permettre notamment au personnel du château de faire ses adieux à la reine. Un adieu qui prend du temps car c'est tout un pays, aujourd'hui, qui l'a accompagnée pour ce dernier voyage. À cette reine qui aimait tant leurs terres, des agriculteurs écossais ont aligné leur tracteur comme une haie d'honneur. Dans un cercueil en chêne, drapé de l'étendard royal, d'une couronne de dahlia et de bruyères blanches, les fleurs qu'elle aimait, la monarque a quitté Balmoral. Dans le village voisin de Ballater, où Elizabeth avait ses habitudes, elle n'était pas seulement leur reine. "C'est comme si j'avais perdu un proche", confie une habitante. Sur les ponts, les bas-côtés, au cœur des villages et des villes traversés, chacun a pu ainsi, au passage du cortège, témoigner de son amour et de sa reconnaissance. "Elle a servi son peuple pendant 70 ans. Alors, je trouve que c'est normal de lui consacrer une journée et de penser à elle", s'exprime une petite fille. De Balmoral à Edimbourg, 300 km d'un itinéraire dessiné pour rendre hommage aux racines historiques de cette reine à moitié écossaise. TF1 | Reportage M. Scott, J. Garro, B. Rey