Elizabeth II : Londres attend deux millions de visiteurs

En ce dimanche matin, il règne le plus grand des calmes à Hyde Park. Mais demain, des dizaines de milliers de personnes sont attendues autour de cinq écrans géants, des allures d'événements sportifs. "On a déjà l'expérience du jubilé, donc je pense que oui, tout va bien se passer", affirme Kamruj Jaman, security manager. Dans Londres, tout est fléché et signalé aux couleurs des funérailles. Des barrières sont installées sur des kilomètres. Avec près de deux millions de personnes attendues, la sécurité a été renforcée. En effet, 10 000 policiers sont mobilisés. C'est un événement bien plus important que les Jeux olympiques il y a dix ans. Pas moins de 500 représentants étrangers seront présents lundi. C'est aux abords de Westminster que la foule sera la plus importante. Des volontaires par centaines répondent à toutes sortes de questions. C'est une organisation prévue depuis des décennies. Pourtant, beaucoup de Britanniques resteront chez eux. L'événement est retransmis à travers le monde entier. Les Britanniques s'attendent à plusieurs milliards de téléspectateurs. TF1 | Reportage A. Tassin, Q. Trigodet