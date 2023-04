Elle avait fugué : la joggeuse retrouvée saine et sauve

Ils étaient venus par centaine, spontanément, et à l'appel de la gendarmerie pour cette battue organisée, afin de retrouver Chloé, 20 ans, portée disparue depuis le vendredi 21 avril matin. Mais quelques dizaines de minutes seulement après le début des recherches, vers 13:30, la gendarmerie annonce qu'elle a été retrouvée saine et sauve, dans la Marne. Tout débute vendredi matin. Chloé, aide soignante en formation, a l'habitude de courir dès 6h, autour d'un parc proche de chez elle. Cette fois-ci, elle ne prend pas son téléphone portable habituel. C'est sa mère, qui donne l'alerte quelques heures plus tard sans nouvelle de sa fille. Toute la journée et une partie de la nuit, une centaine de gendarmes et de sapeurs-pompiers quadrillent la zone. Pendant tout ce temps, d'autres enquêteurs ont travaillé dans l'ombre. Ils ont interrogé la famille, les proches, et ont ainsi découvert l'existence d'un ex-petit ami. La vidéo-surveillance de la commune a révélé que la voiture de ce dernier était présente sur les lieux, aux aurores. Cette piste a permis aux enquêteurs de trouver des téléphones portables leur appartenant et de les géolocaliser, dans un camping. Chloé et son ami ont été entendus par les gendarmes. TF1 | Reportage P. Gallaccio, M. Bajac, C. Blanquart