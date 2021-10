Elles font de l'escrime pour combattre le cancer du sein

Elles n'ont même pas encore enfilé leur tenue, mais tout est dit : “le fait de porter un bustier fait qu'on est toutes pareilles”. Ces six femmes n'ont pas choisi l’escrime par hasard. En cours de traitement contre un cancer du sein ou en rémission, elles ont besoin de faire travailler leurs bras et portent le sabre du côté où elles ont été opérées. “Aller chercher la tasse qui est en haut, ouvrir la fenêtre. Au début, on ouvre comme ça, un jour, on l’ouvre comme ça. On est super content. Je suis contente quand je passe la serpillière et que j'arrive en me baissant. L’escrime fait beaucoup de bien à faire ça”, se confie l’une d’elles. Cette appréhension à lever le bras disparaît grâce au réflexe de défense de la parade. Il est enseigné par Grégoire, leur maître d'armes. “Quand elles arrivent, elles sont un peu recroquevillées. Il y a deux raisons pour ça. Au début, c'est la cicatrice voilà et après, c'est inconscient parce qu'on a envie de le cacher. Les seins ont été opérés et petit à petit, il faut réussir à les ouvrir”, explique-t-il. La “Solution riposte”, c'est le nom de cette association qui fait bénéficier 1 000 femmes de cours gratuits chaque semaine dans 70 salles en France. Une idée née de l'expérience de Dominique Hornus Dragne, anesthésiste et escrimeuse “Il y a le choc de l'annonce, mais il y a aussi tout ce qui va derrière. Ce sont la chirurgie, la chimiothérapie et quelquefois les problèmes familiaux. Il faut qu'on les aide pour qu'elles arrivent à la phase de la reconstruction”, lance-t-elle. La guérison n'est pas seulement physique. Florence et Pierrette, deux amies tombées malades à un d’intervalle, semblent maintenant se guérir l'une l'autre. “ Quand ça a été détecté à temps et qu'on a la chance de pouvoir en guérir, franchement, le moral, c'est très très important”. Plusieurs études scientifiques le prouvent : la pratique du sport diminue de 35% le risque de rechute après un cancer du sein.