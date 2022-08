Elles réussissent à remplir leur caddie gratuitement

Économiser le moindre euro, faire ses courses en traquant les promos… Deux mères de famille sont des expertes des bons plans pour chasser les bonnes affaires. Mélissa prépare son arrivée avec précision : tenir un budget alimentaire. Cette fonctionnaire, mère de trois jeunes enfants, n’a pas le choix. Avec l’inflation, elle cible certains produits en priorité. Cumuls des promotions, des bons de réductions et application à la caisse, elle ne paie que 27 euros, qui sont réglés avec sa carte de fidélité. Elle n’a donc rien déboursé. Et ce n’est pas tout, de retour à la maison, elle scanne une partie de ses produits sur plusieurs sites de remboursement. Son compte en banque est crédité un à trois jours plus tard. C’est une activité chronophage, mais rentable. Elle ne paie plus que 150 euros de courses par mois pour son foyer. Élodie aussi ne sort presque jamais sa carte bancaire. Depuis deux ans, cette assistante maternelle et maman de trois filles n’utilise plus qu’un seul moyen de paiement. Elle est adhérente d’un groupement qui achète à une centaine de magasins des cartes-cadeaux à prix réduits. TF1 | Reportage M. Poujole, T. Fribourg, J.Y. Chamblay