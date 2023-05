Elliott Erwitt : la tendresse dans l'objectif

Un baiser pris sur le vif à l'arrière d'une voiture, une version parisienne de "Chantons sous la pluie", une publicité pour une marque de chaussures... L'Américain Elliott Erwitt promène son regard amusé toujours décalé sur le monde qui l'entoure depuis près de 70 ans. Parmi ses sujets de prédilection, les chiens et leurs maîtres, à prêter pour un concours de beauté ou drôlement installé sur le perron de leur maison. Selon Olivier Lourquin, président du Musée Maillol, Paris (7e), on trouve souvent le mimétisme entre l'homme et l'animal dans le travail d'Erwitt avec les chiens. Repéré par Frank Capra dès les années 50, il devient membre de la célèbre agence Magnum. Son œuvre est également marquée par des clichés d’enfants, dont le plus célèbre est très certainement celui d’un jeune garçon tenant un faux pistolet contre sa tempe. Avec ce cliché, il réalise selon lui la photo parfaite, à la fois grave et légère. Dans son sillage, des générations de photographes vont, comme Richard Kalvar, cultiver leur propre regard. Dans la vidéo en tête de cet article, cette planche-contact nous raconte la célèbre rencontre, en 1959 à Moscou, entre Nixon et Khrouchtchev. Elle deviendra l'un des symboles de la Guerre froide. Avec plus de 200 photos dont un petit tiers en couleur, cette rétrospective rend un bel hommage à l'un des plus grands photographes du XXIe siècle. TF1 | Reportage C. Auberger, A. Pocry